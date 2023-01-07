ОВА: Войска РФ за сутки убили двух жителей Донецкой области и ранили семерых

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Российские оккупанты в течение пятницы, 6 января, убили двух мирных жителей Донецкой области и ранили еще семерых, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, жертвами в течение суток стали жители Бахмута и Красной Горы.

Всего с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в Донецкой области погибли 1292 человека, еще 2823 получили ранения. Эти данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, где точное количество жертв невозможно установить.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганской области.