ОВА: Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини та поранили сімох

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські окупанти протягом пʼятниці, 6 січня, вбили двох мирних жителів Донеччини та поранили ще сімох, повідомляє Новое время.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, жертвами протягом доби стали жителі Бахмута та Красної Гори.

Загалом від початку повномасштабної агресії РФ проти України на Донеччині загинули 1292 людини, ще 2823 отримали поранення. Ці дані вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, де точну кількість жертв неможливо встановити.

5 січня російський диктатор Володимир Путін «доручив» міністру оборони країни-агресорки Сергію Шойгу запровадити «режим припинення вогню» по всій лінії бойового зіткнення в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Вже через кілька хвилин після нібито початку дії «перемирʼя» стало відомо про російський обстріл Херсона, внаслідок якого загинув рятувальник. Також окупанти вдарили, зокрема, по Краматорську та Кураховому на Донеччині й одному з населених пунктів Луганщини.