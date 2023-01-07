Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк Украины оштрафовал Sense Bank на 47 млн гривен
Регулятор наложил штраф на банк за нарушение законодательства в сфере противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а именно за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга. С полным текстом решения НБУ можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.
2. Еще три банка начали оформлять конвертационные депозиты
Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения в кассу гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. В новогодние дни список пополнили сразу три банка – «Клиринговый дом», «Грант» и «ОКСИ БАНК».
В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 6 января 2023 года увеличилось до 42-х.
3. «Банк Кредит Днепр» предоставил возможность дистанционного открытия счетов
Список банков, в которых можно дистанционно открыть счет путем авторизации через приложение «Дія» или сеанс видеосвязи, постоянно растет. К началу 2023 года их число почти достигло отметки 30. Одним из последних такую возможность клиентам предоставил «Банк Кредит Днепр». В бета-версии мобильного приложения FreeBank появилась возможность дистанционного открытия карты «Дебетовая».
4. Sense Bank инициирует закрытие неактивных банковских карт
Банк запустил автоматический процесс закрытия карт, по которым одновременно:
- не проводились операции более 6 месяцев подряд;
- остаток на счете меньше 100 гривен (или эквивалент в валюте по курсу НБУ);
- отсутствует задолженность по кредитной линии (для кредитных карт).
Автоматическое закрытие происходит на основании раздела 4 «Права и обязанности сторон» пункта 4.1.23. «Договора о банковском обслуживании физических лиц».
5. Idea Bank меняет тарифы по карте Card Blanche White+
С 5 февраля 2023 года по кредитным картам Card Blanche White+, оформленным до 5 января 2023 года, будут установлены следующие тарифы:
- размер комиссии за снятие собственных средств наличными (в т.ч. за границей) составит 2% от суммы операции;
- размер комиссии за снятие кредитных средств наличными (в т.ч. за границей) составит 2% от суммы операции;
- размер комиссии за перевод собственных и кредитных средств составит 2% от суммы операции.