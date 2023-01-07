Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк Украины оштрафовал Sense Bank на 47 млн гривен

Регулятор наложил штраф на банк за нарушение законодательства в сфере противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а именно за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга. С полным текстом решения НБУ можно ознакомиться на официальном сайте﻿ регулятора.

2. Еще три банка начали оформлять конвертационные депозиты

Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения в кассу гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. В новогодние дни список пополнили сразу три банка – «Клиринговый дом», «Грант» и «ОКСИ БАНК».

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 6 января 2023 года увеличилось до 42-х.

3. «Банк Кредит Днепр» предоставил возможность дистанционного открытия счетов

Список банков, в которых можно дистанционно открыть счет путем авторизации через приложение «Дія» или сеанс видеосвязи, постоянно растет. К началу 2023 года их число почти достигло отметки 30. Одним из последних такую возможность клиентам предоставил «Банк Кредит Днепр». В бета-версии мобильного приложения FreeBank появилась возможность дистанционного открытия карты «Дебетовая».

4. Sense Bank инициирует закрытие неактивных банковских карт

Банк запустил автоматический процесс закрытия карт, по которым одновременно:

- не проводились операции более 6 месяцев подряд;

- остаток на счете меньше 100 гривен (или эквивалент в валюте по курсу НБУ);

- отсутствует задолженность по кредитной линии (для кредитных карт).

Автоматическое закрытие происходит на основании раздела 4 «Права и обязанности сторон» пункта 4.1.23. «Договора о банковском обслуживании физических лиц».

5. Idea Bank меняет тарифы по карте Card Blanche White+

С 5 февраля 2023 года по кредитным картам Card Blanche White+, оформленным до 5 января 2023 года, будут установлены следующие тарифы:

- размер комиссии за снятие собственных средств наличными (в т.ч. за границей) составит 2% от суммы операции;

- размер комиссии за снятие кредитных средств наличными (в т.ч. за границей) составит 2% от суммы операции;

- размер комиссии за перевод собственных и кредитных средств составит 2% от суммы операции.