Банківська система України: що змінилося за тиждень

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк України оштрафував Sense Bank на 47 млн. гривень

Регулятор наклав штраф на банк за порушення законодавства у сфері протидії та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, а саме за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу. З повним текстом рішення НБУ можна ознайомитися на офіційному сайті регулятора.

2. Ще три банки почали оформлювати конвертаційні депозити

Зростає кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення до каси гривні з подальшим придбанням валюти на міжбанківському валютному ринку. У новорічні дні список поповнили одразу три банки – «Кліринговий дім», «Грант» та «ОКСІ БАНК».

В результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 6 січня 2023 року збільшилася до 42-х.

3. «Банк Кредит Дніпро» надав можливість дистанційного відкриття рахунків

Список банків, де можна дистанційно відкрити рахунок шляхом авторизації через додаток «Дія» або сеанс відеозв'язку, постійно зростає. До початку 2023 року їх кількість майже досягла позначки 30. Одним із останніх таку можливість клієнтам надав «Банк Кредит Дніпро». У бета-версії мобільного додатка FreeBank з'явилася можливість дистанційного відкриття картки "Дебетова".

4. Sense Bank ініціює закриття неактивних банківських карток

Банк запустив автоматичний процес закриття карток, за якими одночасно:

- не проводились операції понад 6 місяців поспіль;

- залишок на рахунку менший за 100 гривень (або еквівалент у валюті за курсом НБУ);

- Відсутня заборгованість по кредитній лінії (для кредитних карток).

Автоматичне закриття відбувається на підставі розділу 4 "Права та обов'язки сторін" пункту 4.1.23. "Договору про банківське обслуговування фізичних осіб".

5. Idea Bank змінює тарифи на карті Card Blanche White+

З 5 лютого 2023 року за кредитними картками Card Blanche White+, оформленими до 5 січня 2023 року, будуть встановлені наступні тарифи:

- Розмір комісії за зняття власних коштів готівкою (в т.ч. за кордоном) складе 2% від суми операції;

- Розмір комісії за зняття кредитних коштів готівкою (в т.ч. за кордоном) складе 2% від суми операції;

- розмір комісії за переказ власних та кредитних коштів становитиме 2% від суми операції.