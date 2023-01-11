Гуменюк: Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины

ВСУ фиксируют подготовку России к новому массированному ракетному обстрелу Украины. По данным украинских сил, он может произойти в ближайшее время, сообщает Новое время.

Об этом сообщила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время брифинга.

Она заявила, что после массированного предновогоднего обстрела россияне завели корабли на переснаряжение. Гуменюк отметила, что есть вероятность смешанной тактики во время нового массированного обстрела, когда оккупанты используют и дроны, и ракеты.

По ее словам, активность беспилотных разведчиков говорит о подготовке к такому массированному обстрелу Украины, поскольку россияне сначала собирают информацию о целях, которые хотят поразить.

"Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки, враг, как правило, использует 10−12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз находимся накануне повторения такой массированной атаки" , — заявила Гуменюк.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

Ранее разведка сообщала, что Россия готовит ракеты для новой массированной атаки на территорию Украины. Чтобы поддерживать темп ударов, страна-агрессор будет комбинировать разные средства.