Гуменюк: Росія готується до нового масованого обстрілу України

ЗСУ фіксують підготовку Росії до нового масованого ракетного обстрілу України. За даними українських сил, він може статися найближчим часом, повідомляє Новое время.

Про це повідомила представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Вона заявила, що після масованого передноворічного обстрілу росіяни завели кораблі на переспорядження. Гуменюк зазначила, що є можливість змішаної тактики під час нового масованого обстрілу, коли окупанти будуть використовувати і дрони, і ракети.

За її словами, активність безпілотних розвідників свідчить про підготовку до такого масованого обстрілу України, оскільки росіяни спочатку збирають інформацію про цілі, які хочуть вразити.

"З огляду на те, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10-12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки" , — заявила Гуменюк.

Окупанти здійснили масовану атаку по Україні ракетами та безпілотниками 31 грудня, у новорічну ніч та в ніч на 2 січня.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія готує ракети до нової масованої атаки на територію України. Щоб підтримувати темп ударів, країна-агресор комбінуватиме різні засоби.