Донецкая ОВА: Оккупанты нанесли массированный удар по Курахово

В пятницу, 13 января, российские оккупанты совершили массированный обстрел Курахово в Донецкой области. Пострадал один местный житель, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также в результате атаки были повреждены не менее восьми частных домов и четыре многоэтажки. Один из снарядов оккупантов попал на территорию коммунального предприятия.

"Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов" , — заявил Кириленко.

Последствия обстрела Курахово, 13 января / Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские оккупанты продолжают практически ежедневно обстреливать этот населенный пункт. Глава ОВА подчеркнул, что Курахово уже несколько недель остается остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских захватчиков.