Донецька ОВА: Окупанти завдали масованого удару по Кураховому

Донецька ОВА: Окупанти завдали масованого удару по Кураховому
Фото: Telegram

У п’ятницю, 13 січня, російські окупанти здійснили масований обстріл Курахового на Донеччині. Постраждав один місцевий мешканець, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також в результаті атаки було пошкоджено не менше восьми приватних будинків та чотири багатоповерхівки. Один із снарядів окупантів влучив на територію комунального підприємства.

"Курахове вже кілька тижнів залишається одним з тих міст, які найбільше страждають від російських окупантів", - заявив Кириленко.
Наслідки обстрілу Курахового, 13 січня (Фото: Павло Кириленко / Telegram)
Наслідки обстрілу Курахового, 13 січня / Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти продовжують практично щодня обстрілювати цей населений пункт. Голова ОВА підкреслив, що Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, які найбільше страждають від російських загарбників.

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