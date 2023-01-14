В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ПВО

По Украине распространяется воздушная тревога, власти просят людей находиться в укрытиях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 14:45 почти по всей Украине воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что первые ракеты уже над территорией страны.

В сети сообщают о работе ПВО на юге Украины.

Обновлено: Позже Ким сообщил о работе ПВО на Николаевщине.

Между тем ОК "Юг" сообщает, что в Черном море уже 5 ракетоносителей, общий залп которых 36 "Калибров".

СМИ пишут, что в Одессе слышны взрывы.

В Винницкой области местные телеграм-каналы пишут о работе ПВО.

Глава Львовщины Максим Козицкий заявил о вероятности ракетных ударов по области, а глава Тернопольщины Владимир Труш "настойчиво" попросил людей перейти в укрытие.

Мэр Львова Андрей Садовый тоже сообщил, что существует "высокая угроза" ракетных обстрелов города.

В 15:43 Козицкий сообщил о работе ППО в области.

В Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской областях местные телеграм-каналы пишут о работе ПВО.