В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ПВО
По Украине распространяется воздушная тревога, власти просят людей находиться в укрытиях, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По состоянию на 14:45 почти по всей Украине воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что первые ракеты уже над территорией страны.
В сети сообщают о работе ПВО на юге Украины.
Обновлено: Позже Ким сообщил о работе ПВО на Николаевщине.
Между тем ОК "Юг" сообщает, что в Черном море уже 5 ракетоносителей, общий залп которых 36 "Калибров".
СМИ пишут, что в Одессе слышны взрывы.
В Винницкой области местные телеграм-каналы пишут о работе ПВО.
Глава Львовщины Максим Козицкий заявил о вероятности ракетных ударов по области, а глава Тернопольщины Владимир Труш "настойчиво" попросил людей перейти в укрытие.
Мэр Львова Андрей Садовый тоже сообщил, что существует "высокая угроза" ракетных обстрелов города.
В 15:43 Козицкий сообщил о работе ППО в области.
В Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской областях местные телеграм-каналы пишут о работе ПВО.