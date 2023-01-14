В Україні повітряна тривога, у небі російські ракети, працює ППО

Україною шириться повітряна тривога, влада просить людей перебувати в укриттях, повідомляє Українська правда.

Про це говорить мапа повітряних тривог.

Станом на 14:45 майже по всій Україні повітряна тривога.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що перші ракети вже над територією країни.

У мережі повідомляють про роботу ППО на півдні України.

Оновлено: Пізніше Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.

Тим часом ОК "Південь" повідомляє, що у Чорному морі вже 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 36 "Калібрів".

ЗМІ пишуть, що в Одесі чути вибухи.

У Вінниччині місцеві телеграм-канали пишуть про роботу ППО.

Очільник Львівщини Максим Козицький заявив про ймовірність ракетних ударів по області, а глава Тернопільщини Володимир Труш "наполегливо" попросив людей перейти в укриття.

Мер Львова Андрій Садовий теж повідомив, що існує "висока загроза" ракетних обстрілів міста.

О 15:43 Козицький повідомив про роботу ППО в області.

На Вінниччині, Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині місцеві телеграм-канали пишуть про роботу ППО.