В Україні повітряна тривога, у небі російські ракети, працює ППО
Україною шириться повітряна тривога, влада просить людей перебувати в укриттях, повідомляє Українська правда.
Про це говорить мапа повітряних тривог.
Станом на 14:45 майже по всій Україні повітряна тривога.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що перші ракети вже над територією країни.
У мережі повідомляють про роботу ППО на півдні України.
Оновлено: Пізніше Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.
Тим часом ОК "Південь" повідомляє, що у Чорному морі вже 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 36 "Калібрів".
ЗМІ пишуть, що в Одесі чути вибухи.
У Вінниччині місцеві телеграм-канали пишуть про роботу ППО.
Очільник Львівщини Максим Козицький заявив про ймовірність ракетних ударів по області, а глава Тернопільщини Володимир Труш "наполегливо" попросив людей перейти в укриття.
Мер Львова Андрій Садовий теж повідомив, що існує "висока загроза" ракетних обстрілів міста.
О 15:43 Козицький повідомив про роботу ППО в області.
На Вінниччині, Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині місцеві телеграм-канали пишуть про роботу ППО.