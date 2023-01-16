Будет ли доллар дешевле 40 гривен

За прошедшую неделю курс доллара на наличном валютном рынке снизился примерно на 25 копеек. Так, если в прошлый понедельник (9 января) в столице оптовые партии наличного «американца» предлагались примерно по 40,73-40,75 гривен за один доллар, то сегодня к обеду ценники на него опустились до 40,48-40,50 гривен.

Что интересно: это уже далеко не первый подход к уровню 40,50 гривен за доллар и далеко не первая попытка опуститься ниже. Каждый раз, когда такое происходит, финансовый рынок замирает в надежде, что доллар продолжит дешеветь и вернется хотя бы к психологическому уровню 40 гривен, а если повезет, то опустится и ниже 40 гривен. Но насколько это реально? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, попробуем проанализировать, что же сейчас происходит на рынке в целом, и какие процессы влияют на текущее курсообразование.

Окончание так называемого «периода новогодних праздников» ознаменовалось активизацией бизнеса, занимающегося импортом в Украину, однако структура импорта немного изменилась. Из-за насыщения рынка снижаются объемы закупок электрогенераторов. В то же время на фоне начавшегося спада оптовых цен на дизельное топливо начали расти закупки ГСМ, поскольку оптовики спешат пополнить запасы по приемлемым ценам. Как результат, объемы операций на межбанковском валютном рынке сохраняются на довольно высоком (как для военного времени) уровне. Национальный банк вторую неделю подряд продал в результате интервенций около 660 млн долларов, поскольку количество валюты, продаваемой экспортерами, по-прежнему не в состоянии удовлетворить потребности импортеров.

Что касается наличного валютного рынка, отмечается снижение предложения валюты, традиционно возрастающего после Нового года. И наоборот, начинает расти спрос от мелкого и среднего бизнеса, стремящегося перевести имеющуюся гривневую выручку в «твердую» валюту.

Повлиял на ситуацию и рост курса евро к американскому доллару, наблюдающийся в мире. Так, на прошлой неделе евро подскочил до отметки 1,0867 доллара, а в начале сегодняшнего дня – даже до 1,0874 доллара. Как результат, можно с уверенностью предположить продолжение роста цен на европейские товары, поставляемые в Украину. А это значит, что спрос на валюту будет сохраняться.

Что же будет с курсом доллара? Будет он дорожать или дешеветь?

Ослабление доллара в мире пытаются использовать для игры на понижение курса доллара к гривне и в Украине. Но все попытки «продавить» уровень 40,50 пока остаются безуспешными. Как только курс продажи «американца» опускается хотя бы до 40,47-40,48 гривен, активизируются покупатели, и ценники опять возвращаются выше отметки 40,50. Как сообщают порталу «Курс Украины» операторы наличного валютного рынка, пока наблюдается временное затишье со спросом на валюту со стороны военных (которым в этом месяце еще не выплатили основную часть денежного довольствия). Как только это произойдет, доллар вновь может вернуться к показателям 40,70-40,80 гривен.

И конечно же, очень большое влияние на настроения на финансовых рынках продолжают оказывать события на фронте, откуда в последние дни пока нет свежих хороших новостей.

Тем не менее, озвученному на прошлой неделе диапазону январьских колебаний курса 40,20-41,00 гривен пока ничего не угрожает. Более того, он рассчитан с учетом возможной реакции на какие-либо неожиданные события. Если же все будет «тихо и спокойно», то доллар на предстоящей неделе не выйдет за пределы 40,40-40,75 гривен.

Рост курса доллара возможен уже начиная со следующего понедельника 23 января. С одной стороны, пойдут выплаты военным, с другой – начнется подготовка к первому в этом году заседанию Правления НБУ по вопросам монетарной политики, запланированному на 26.01.23 года.

Что касается возможности для курса доллара опуститься ниже отметки 40,00, пока вероятность ее очень небольшая.