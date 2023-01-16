Чи буде долар дешевший за 40 гривень

За минулий тиждень курс долара на готівковому валютному ринку знизився приблизно на 25 копійок. Так, якщо минулого понеділка (9 січня) у столиці оптові партії готівкового «американця» пропонувалися приблизно по 40,73-40,75 гривень за один долар, то сьогодні до обіду цінники на нього опустилися до 40,48-40,50 гривень. .

Що цікаво: це вже далеко не перший підхід до рівня 40,50 гривень за долар і не перша спроба опуститися нижче. Щоразу, коли таке відбувається, фінансовий ринок завмирає, сподіваючись, що долар продовжить дешевшати і повернеться хоча б до психологічного рівня 40 гривень, а якщо пощастить, то опуститься і нижче 40 гривень. Але наскільки це реально? Щоб відповісти на це питання, спробуємо проаналізувати, що ж зараз відбувається на ринку в цілому, і які процеси впливають на поточне курсоутворення.

Закінчення так званого «періоду новорічних свят» ознаменувалося активізацією бізнесу, що займається імпортом в Україну, проте структура імпорту трохи змінилася. Через насичення ринку знижуються обсяги закупівель електрогенераторів. У той же час на тлі спаду оптових цін на дизельне паливо почали зростати закупівлі ПММ, оскільки оптовики поспішають поповнити запаси за прийнятними цінами. Як наслідок, обсяги операцій на міжбанківському валютному ринку зберігаються на досить високому (як для воєнного часу) рівні. Національний банк другий тиждень поспіль продав у результаті інтервенцій близько 660 млн доларів, оскільки кількість валюти, що продається експортерами, як і раніше, не в змозі задовольнити потреби імпортерів.

Що стосується готівкового валютного ринку, відзначається зниження пропозиції валюти, що традиційно зростає після Нового року. І навпаки, починає зростати попит від дрібного та середнього бізнесу, що прагне перевести наявну гривневу виручку у «тверду» валюту.

Вплинуло на ситуацію і зростання курсу євро до американського долара, що спостерігається у світі. Так, минулого тижня євро підскочив до позначки 1,0867 долара, а сьогодні – навіть до 1,0874 долара. Як результат, можна з упевненістю передбачити продовження зростання цін на європейські товари, які постачаються в Україну. А це означає, що попит на валюту зберігатиметься.

Що буде з курсом долара? Буде він дорожчати чи дешевшати?

Ослаблення долара у світі намагаються використати для гри на зниження курсу долара до гривні і в Україні. Але всі спроби «продавити» рівень 40,50 поки що залишаються безуспішними. Щойно курс продажу «американця» опускається хоча б до 40,47-40,48 гривень, активізуються покупці, і цінники знову повертаються вище за відмітку 40,50.

Як повідомляють порталу «Курс України» оператори готівкового валютного ринку, поки що спостерігається тимчасове затишшя з попитом на валюту з боку військових (яким цього місяця ще не виплатили основну частину грошового забезпечення). Як тільки це станеться, долар знову може повернутись до показників 40,70-40,80 гривень.

І звичайно ж, дуже великий вплив на настрої на фінансових ринках продовжують чинити події на фронті, звідки в останні дні поки що немає свіжих хороших новин.

Проте озвученому минулого тижня діапазону січневих коливань курсу 40,20-41,00 гривень поки що нічого не загрожує. Більше того, він розрахований з урахуванням можливої реакції на якісь несподівані події. Якщо все буде «тихо і спокійно», то долар наступного тижня не вийде за межі 40,40-40,75 гривень.

Зростання курсу долара можливе вже з наступного понеділка 23 січня. З одного боку, підуть виплати військовим, з іншого – розпочнеться підготовка до першого цього року засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, запланованого на 26.01.23 року.

Що стосується можливості для курсу долара опуститися нижче за позначку 40,00, поки ймовірність її дуже невелика.