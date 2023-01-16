Воздушные силы: РФ стала чаще атаковать наземные цели системами С-300 и С-400

Войска РФ стали чаще атаковать наземные цели на территории Украины системами С-300 и С-400 из-за дефицита баллистических ракет, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.

"Противник начал все чаще использовать С-300, а также видим уже и, возможно, С-400 по наземным целям. Это зенитные ракеты, предназначенные для воздушного боя, уничтожения воздушных целей" , — сказал он.

Игнат добавил, что оккупанты используют эти ракеты для ударов по Харьковской, Николаевской областям, а также по Киеву. По данным воздушного командования, использование С-300 и С-400 для ударов по наземным целям говорит о дефиците баллистических ракет.

"Это говорит о том, что мало у них баллистики" , — подчеркнул он.

Игнат напомнил, что ракет типа Искандер у россиян осталось менее сотни, но у оккупантов остается большой запас ракет С-300, поскольку РФ их производит. Также, по его словам, ракет Х-22, которыми оккупанты ударили по Днепру, у России около сотни.

Спикер добавил, что дальность работы нового российского комплекса С-400 сотни километров, а для уничтожения ракет С-400 необходимы западные системы ПВО или же нужно уничтожать российские комплексы непосредственно на позициях, откуда наносятся удары.

4 января в украинской разведке сообщали, что у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара Украины. Эта оценка совпадает с данными руководителя ГУР Кирилла Буданова, однако он 31 декабря отмечал, что речь идет только об имеющихся снарядах, без производства новых.