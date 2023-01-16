Повітряні сили: РФ стала частіше атакувати наземні цілі системами С-300 та С-400

Війська РФ стали частіше атакувати наземні цілі на території України системами С-300 та С-400 через дефіцит балістичних ракет, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Противник почав все частіше використовувати С-300, а також бачимо вже і, можливо, С-400 по наземних цілях. Це зенітні ракети, призначені для повітряного бою, знищення повітряних цілей" , - сказав він.

Ігнат додав, що окупанти використовують ці ракети для ударів по Харківській, Миколаївській областях, а також по Києву. За даними повітряного командування, використання С-300 та С-400 для ударів по наземних цілях свідчить про дефіцит балістичних ракет.

"Це говорить про те, що мало у них балістики" , - підкреслив він.

Ігнат нагадав, що ракет типу Іскандер у росіян залишилося менше сотні, але в окупантів залишається великий запас ракет С-300, оскільки РФ їх виробляє. Також, за його словами, ракет Х-22, якими окупанти вдарили по Дніпру, Росія має близько сотні.

Спікер додав, що дальність роботи нового російського комплексу С-400 сотні кілометрів, а для знищення ракет С-400 необхідні західні системи ППО або потрібно знищувати російські комплекси безпосередньо на позиціях, звідки завдаються удари.

4 січня в українській розвідці повідомляли, що в Росії залишилося високоточних ракет на два-три масовані удари України. Ця оцінка збігається з даними керівника ГУР Кирила Буданова, проте він 31 грудня зазначав, що йдеться лише про наявні снаряди, без виробництва нових.