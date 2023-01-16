Данилов назвал еще одну страну, в которую Россия намерена вторгнуться

Казахстан может стать следующей страной, куда Россия намерена пойти еще с полномасштабным вторжением, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны" , - заявил он.

Напомним, ранее Данилов предупреждал, что на пути к победе у украинцев остался "самый тяжелый отрезок". Теперь нужно окончательно освободить все территории Украины и главное - наказать РФ за преступления.

Как сообщалось, Россия в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года.