Данілов назвав ще одну країну, в яку Росія має намір вторгнутися

Казахстан може стати наступною країною, куди Росія має намір піти з повномасштабним вторгненням, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірi телемарафону.

"На сьогоднішній день Казахстан - це наступна країна, в яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угруповання для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони надто активні" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше Данілов попереджав, що на шляху до перемоги в українців залишився "найважчий відрізок". Тепер потрібно остаточно звільнити всі території України та головне – покарати РФ за злочини.

Як повідомлялося, Росія найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво говорить про лютий 2023 року.