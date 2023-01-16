Данілов назвав ще одну країну, в яку Росія має намір вторгнутися
Казахстан може стати наступною країною, куди Росія має намір піти з повномасштабним вторгненням, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірi телемарафону.
"На сьогоднішній день Казахстан - це наступна країна, в яку матиме велике бажання російське сучасне терористичне угруповання для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони надто активні", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Данілов попереджав, що на шляху до перемоги в українців залишився "найважчий відрізок". Тепер потрібно остаточно звільнити всі території України та головне – покарати РФ за злочини.
Як повідомлялося, Росія найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво говорить про лютий 2023 року.