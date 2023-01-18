Пограничники сорвали попытку оккупантов взять штурмом Бахмут
Российские оккупанты не оставляют своих попыток взять штурмом Бахмут Донецкой области, несмотря на их тщетность и огромные потери, сообщает Новое время.
Об это в среду, 18 января, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
На днях ее военнослужащие остановили попытку сразу нескольких штурмовых групп захватчиков обойти их опорный пункт на данном направлении, разгромив силы противника.
"Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", — рассказали в ГПСУ.
Несмотря на это, украинские защитники сдержали натиск россиян и удержали свои рубежи, обстреляв врага из миномета.
"Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек — пять убитыми и семь ранеными", — рассказали пограничники.