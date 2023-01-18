Пограничники сорвали попытку оккупантов взять штурмом Бахмут

Российские оккупанты не оставляют своих попыток взять штурмом Бахмут Донецкой области, несмотря на их тщетность и огромные потери, сообщает Новое время.

Об это в среду, 18 января, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

На днях ее военнослужащие остановили попытку сразу нескольких штурмовых групп захватчиков обойти их опорный пункт на данном направлении, разгромив силы противника.

"Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения" , — рассказали в ГПСУ.

Несмотря на это, украинские защитники сдержали натиск россиян и удержали свои рубежи, обстреляв врага из миномета.