Прикордонники зірвали спробу окупантів взяти штурмом Бахмут
Російські окупанти не залишають своїх спроб взяти штурмом Бахмут Донецької області, незважаючи на їх марність та величезні втрати, повідомляє Новое время.
Про це у середу, 18 січня, повідомили у Держприкордонслужбі України.
Днями її військовослужбовці зупинили спробу одразу кількох штурмових груп загарбників обійти їхній опорний пункт на цьому напрямку, розгромивши сили противника.
"Щоб зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу", — розповіли у ДПСУ.
Незважаючи на це, українські захисники стримали натиск росіян та втримали свої рубежі, обстрілявши ворога з міномету.
"Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей — п’ятьох убитих і сімох поранених", — розповіли прикордонники.