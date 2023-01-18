Прикордонники зірвали спробу окупантів взяти штурмом Бахмут

Російські окупанти не залишають своїх спроб взяти штурмом Бахмут Донецької області, незважаючи на їх марність та величезні втрати, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 18 січня, повідомили у Держприкордонслужбі України.

Днями її військовослужбовці зупинили спробу одразу кількох штурмових груп загарбників обійти їхній опорний пункт на цьому напрямку, розгромивши сили противника.

"Щоб зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу" , — розповіли у ДПСУ.

Незважаючи на це, українські захисники стримали натиск росіян та втримали свої рубежі, обстрілявши ворога з міномету.