СМИ: Шольц готов передать Leopard Украине только при одном условии

Канцлер Германии Олаф Шольц может согласится на передачу Украине танков Leopard 2, только если США, в свою очередь, поставят Abrams, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, Шольц, комментируя поставки немецких танков Украине, уже несколько раз подчеркивал, что его страна не будет действовать в этом вопросе в одиночку.

При этом в Suddeutsche Zeitung добавляют, что США требуют от правительства ФРГ не только разрешить поставки Leopard из других стран в Украину, но и начать передачу самостоятельно.

Стоит заметить, что на этой неделе состоится встреча в формате "Рамштайн", в которой примет участие новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Но до сих пор неясно, примет ли Берлин положительное решение о танках для Украины.

Напомним, сегодня, 18 января, в ходе Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, но заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.