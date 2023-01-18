ЗМІ: Шольц готовий передати Leopard Україні лише за однієї умови

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США, у свою чергу, постачатимуть Abrams, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Як зазначає видання, Шольц, коментуючи постачання німецьких танків Україні, вже кілька разів наголошував, що його країна не діятиме в цьому питанні самотужки.

При цьому в Suddeutsche Zeitung додають, що США вимагають від уряду ФРН не лише дозволити постачання Leopard з інших країн в Україну, а й розпочати передачу самостійно.

Варто зауважити, що цього тижня відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", у якій візьме участь новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Але досі неясно, чи прийме Берлін позитивне рішення про танки для України.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, під час Всесвітнього економічного форуму Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.