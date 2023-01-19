Пограничники сдержали российский штурм на Бахмутском направлении

Пограничники на Бахмутском направлении сдержали российский штурм в четверг, 19 января. Украинские силы обезвредили 21 российского захватчика, из которых 11 были ликвидированы, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная пограничная служба в Telegram.

"Оккупанты с утра атаковали наши позиции на одном из направлений города-крепости Бахмут. Пограничные подразделения дали отпор штурмовым группам захватчиков, которые в течение дня усиливали наступление и активно поддерживали свои действия артиллерией" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники выдержали и отбили нападение оккупантов в стрелковом бою, уничтожив часть штурмовиков.

"За день пограничники обезвредили 21 оккупанта, 11 из них двухсот, еще 10 ранены" , — добавили в пресс-служба.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор.

В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.