Прикордонники стримали російський штурм на Бахмутському напрямку

Прикордонники на Бахмутському напрямку стримали російський штурм у четвер, 19 січня. Українські сили знешкодили 21 російського загарбника, з яких 11 було ліквідовано, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби в Telegram.

"Окупанти зранку атакували наші позиції на одному із напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які протягом дня посилювали наступ і активно підтримували свої дії артилерією" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники витримали та відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків.

"За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено" , — додали у пресслужбі.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти продовжують спроби його захоплення, проте ЗСУ дають відсіч.

У прифронтовому місті залишилося близько 5% мирного населення.