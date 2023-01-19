Прикордонники стримали російський штурм на Бахмутському напрямку
Прикордонники на Бахмутському напрямку стримали російський штурм у четвер, 19 січня. Українські сили знешкодили 21 російського загарбника, з яких 11 було ліквідовано, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби в Telegram.
"Окупанти зранку атакували наші позиції на одному із напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які протягом дня посилювали наступ і активно підтримували свої дії артилерією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники витримали та відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків.
"За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено", — додали у пресслужбі.
Бахмут залишається однією з найгарячіших точок фронту. Російські окупанти продовжують спроби його захоплення, проте ЗСУ дають відсіч.
У прифронтовому місті залишилося близько 5% мирного населення.