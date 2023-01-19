В ДТЭК рассказали о ситуации с электроинергией в Украине

Дефицит электроэнергии для населения составляет 50%, для промышленности — еще больше, сообщает Новое время.

Об этом во время ежегодной дискуссии Украина и мир впереди 2023 заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, ресурс энергосистемы уже очень исчерпан.

"К сожалению, после зимы дефицит будет сохраняться. Даже если бы мы сейчас отремонтировали все наши поврежденные станции, подстанции, у нас был бы дефицит электроэнергии" , — заявил Сахарук.

Он объяснил, что Украина потеряла Запорожскую АЭС (мощностью 6 ГВт), три ТЭС (3,6 ГВт).

"Это почти 26% установленной мощности украинской энергетики — они недоступны сейчас. Потому до возвращения в систему ЗАЭС у нас будет дефицит. Он может быть меньше, чем сейчас, потому что сейчас зима, но он будет" , — констатировал Сахарук.

По его мнению, генераторы, газотурбинные установки и солнечные панели, о которых все сейчасговорят — это необходимые источники энергии, но все они — резервные и дополнительные, потому что они не могут работать 24/7.

Также Сахарук сообщил, что с начала войны произошло 26 российских атак на шесть станций ДТЭК. В частности, 14 января в одну из станций холдинга попало четыре ракеты, в другую — три.