У ДТЕК розповіли про ситуацію з електроінергією в Україні

Дефіцит електроенергії для населення наразі становить 50%, для промисловості - ще більше, повідомляє Новое время.

Про це під час щорічної дискусії Україна та світ попереду 2023 заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, ресурс енергосистема вже дуже вичерпаний.

"Нажаль, після зими дефіцит буде зберігатися. Навіть якщо б ми зараз відремонтували всі наші станції, підстанції, які були пошкоджені, у нас був би дефіцит електроенергії" , — заявив Сахарук.

Він пояснив, що Україна втратила Запорізьку АЕС (потужністю 6 ГВт), три ТЕС (3,6 ГВт).

"Це майже 26% встановленої потужності української енергетики — вони недоступні зараз. Тому до повернення в систему ЗАЕС у нас буде дефіцит. Він може бути менше, ніж зараз, бо зараз зима, але він буде" , — констатував Сахарук.

На його думку, генератори, газотурбінні установки та сонячні панелі, про які все говорять зараз — це необхідні джерела енергії, але вони всі - резервні та додаткові, бо вони не можуть працювати 24/7.

Також, Сахарук повідомив, що з початку війни відбулося 26 російських атак на шість станцій ДТЕК. Зокрема, 14 січня в одну зі станцій холдингу влучило чотири ракети, в іншу — три.