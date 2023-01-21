Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Monobank открывает новый банк в Польше

Анонс нового проекта, который будет называться stereo by mono, сделал в своем Телеграм-канале один из основателей Monobank Олег Гороховский.

Проект рассчитан прежде всего на 3 миллиона украинцев, которые в настоящий момент находятся в Польше.

Что предлагается:

- общение на украинском;

- дистанционная регистрация через сервис «Дія»;

- круглосуточная «человеческая» (не бот) поддержка в месенджерах;

- удобные переводы между картами;

- прямая удобная оплата за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.п.);

- дешевые переводы в Украину ( стоимость переводов в Украину, платежей SEPA, BLIK и Elixir – до 5 злотых);

- отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных;

- бесплатная виртуальная карта, а физическая – до 25 злотых; - поддержка Apple Pay и Google Pay.

Для регистрации будет нужен PESEL (номер записи в польськой системе регистрации населения, аналог нашего ИНН).

Создана страница, на которой можно подать заявку на предзаказ карты stereo. Как сообщил Олег Гороховский, всего за одни сутки количество заявок составило 50 000.

2. Sense Bank изменил правила обработки валютных операций по своим картам

С 17 января банк изменил логику конвертации валюты по платежным картам.

Во-первых, списание теперь будет осуществляться на ту же сумму, которая была авторизована, т.е. без перерасчета, как это было раньше. Теперь вариант появления несанкционированного овердрафта из-за изменения курса списания исключен.

Во-вторых, для всех карт, независимо от типа международной платежной системы (МПС), валюта расчета – доллар. Что это означает? Если валюта карты не соответствует валюте операции, и валюта операции не доллар США, происходит следующая конвертация: сумма операции конвертируется в доллар США по курсу МПС, а затем из доллара США в валюту счета по банковскому курсу продажи доллара США. Например, при расчете на 100 евро с гривневой карты банка сначала 100 евро будут конвертированы в доллар США по курсу МПС, а уже затем – в гривну по курсу продажи доллара США, который установил банк. Если же валюта операции – доллар США, то конвертация производится напрямую по курсу банка.

В-третьих, устанавливается порог суммы, для которой не будет применяться Dynamic Currency Conversion (DCC). DCC обычно возникает, когда веб-сайт или мобильное приложение отображают цены в гривне, но при этом физически находятся за пределами Украины. Теперь если долларовый эквивалент операции меньше 15$ по курсу МПС (на данный момент это 36,56), то банк будет списывать ту сумму, которую выставил сайт или приложение без дополнительной конвертации. Это означает, например, что теперь поездки по городу на такси Uber, Bolt будут без дополнительных конвертаций. Если же сумма операции превышает 15$, то сумма будет сначала конвертирована в доллар США по курсу МПС, а уже затем – опять в гривну по курсу банка.

3. Еще один банк начал оформлять конвертационные депозиты

Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения в кассу гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. 19 января к списку добавился «Банк инвестиций и сбережений».

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 20 января 2023 года увеличилось до 43-х. В 14 из них открыть подобный депозит можно онлайн.

4. Банк «Пивденный» сообщил о сложностях с доставкой валюты

Клиенты банка получили сообщение следующего содержания:

«На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.

Поки що зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку".