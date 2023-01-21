Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Monobank відкриває новий банк у Польщі

Анонс нового проекту, який називатиметься stereo by mono, зробив у своєму Телеграм-каналі один із засновників Monobank Олег Гороховський.

Проект розрахований насамперед на 3 мільйони українців, які зараз перебувають у Польщі.

Що пропонується:

- спілкування українською;

- дистанційна реєстрація через сервіс «Дія»;

- цілодобова «людська» (не бот) підтримка у мессенджерах;

- зручні перекази між картами;

- пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо);

- дешеві перекази в Україну ( вартість переказів в Україну, платежів SEPA, BLIK та Elixir – до 5 злотих);

- відсутність комісії за поповнення та зняття готівки;

- безкоштовна віртуальна картка, а фізична – до 25 злотих; - Підтримка Apple Pay та Google Pay.

Для реєстрації буде потрібен PESEL (номер запису в польській системі реєстрації населення, аналог нашого ІПН).

Створено сторінку, на якій можна подати заявку на замовлення картки stereo. Як повідомив Олег Гороховський, за одну добу кількість заявок склала 50 000.

2. Sense Bank змінив правила обробки валютних операцій за своїми картками

З 17 січня банк змінив логіку конвертації валюти за платіжними картками.

По-перше, списання тепер здійснюватиметься на ту суму, що була авторизована, тобто. без перерахунку, як це було раніше. Тепер варіант появи несанкціонованого овердрафту через зміну курсу списання виключено.

По-друге, всім карт, незалежно від типу міжнародної платіжної системи (МПС), валюта розрахунку – долар. Що це означає? Якщо валюта картки не відповідає валюті операції, і валюта операції не долар США, відбувається така конвертація: сума операції конвертується в долар США за курсом МПС, а потім із долара США у валюту рахунку за банківським курсом продажу долара США. Наприклад, при розрахунку на 100 євро з гривневої картки банку спочатку 100 євро буде конвертовано в долар США за курсом МПС, а вже потім – у гривню за курсом продажу долара США, який встановив банк. Якщо ж валюта операції – долар США, то конвертація здійснюється безпосередньо за курсом банку.

По-третє, встановлюється поріг суми, на яку не буде застосовуватися Dynamic Currency Conversion (DCC). DCC зазвичай виникає, коли веб-сайт або мобільний додаток відображають ціни у гривні, але фізично знаходяться за межами України. Тепер якщо доларовий еквівалент операції менший за 15$ за курсом МПС (на даний момент це 36,56), то банк списуватиме ту суму, яку виставив сайт або додаток без додаткової конвертації. Це означає, наприклад, що тепер поїздки містом таксі Uber, Bolt будуть без додаткових конвертацій. Якщо ж сума операції перевищує 15$, то суму буде спочатку конвертовано в долар США за курсом МПС, а вже потім знову в гривню за курсом банку.

3. Ще один банк почав оформлювати конвертаційні депозити

Зростає кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення до каси гривні з подальшим придбанням валюти на міжбанківському валютному ринку. 19 січня до списку додався «Банк інвестицій та заощаджень».

В результаті загальна кількість банків, які оформляють конвертаційні депозити, станом на 20 січня 2023 року збільшилася до 43-х. У 14 із них відкрити подібний депозит можна онлайн.

4. Банк «Південний» повідомив про складнощі з доставкою валюти

Клієнти банку отримали повідомлення наступного змісту:

«На даний момент банк тимчасово призупинив замовлення валюти у зв'язку з трудностями доставки. Повідомляємо, що без попереднього замовлення можна зняти до 1000 дол/ євро/ та 50 000 грн. залежно від залишку коштів у касі.

Поки що зробити замовлення нема можливості, тільки знімати частково кошти з рахунку".