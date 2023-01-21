ОВА: Российская ДРГ пыталась пересечь границу в Сумской области

Российская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа рано утром 21 января пыталась пересечь госграницу в Сумской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 5 часов утра группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину.

Украинские военные открыли огонь — враг скрылся.

Это уже не первая попытка российских ДРГ перейти госграницу в Сумскую область. 23 декабря бойцы терробороны уничтожили российскую ДРГ вблизи села Высокое Сумской области.