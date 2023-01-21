ОВА: Російська ДРГ намагалася перетнути кордон в Сумській області

Російська диверсійно-розвідувальна (ДРГ) група рано вранці 21 січня намагалася перетнути держкордон в Сумській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 5-ї години ранку група з шести осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади.

Українські військові відкрили вогонь — ворог втік.

Це вже не перша спроба російських ДРГ перейти держкордон на Сумщині. 23 грудня бійці тероборони знищили російську ДРГ поблизу села Високе Сумської області