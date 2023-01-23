Арахамия анонсировал "активные посадки" уже весной
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.
"Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени.
"Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерят без страха и угрызений совести", - заявил Арахамия.
Он отметил, что это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны.
По словам главы "СН", 23 января на заседании комитета будут разбираться в ситуации, а сам он будет инициировать возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти.
Арахамия заявил, что с 24 февраля власть "официальными и не официальными каналами" постоянно призывала чиновников всех уровней сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.
Но, по его словам, до многих "не дошло".
"Слуга народа" также напомнил, что в ближайшее время закончится конкурс на должность директора НАБУ – и Украина завершит "построение независимой антикоррупционной инфраструктуры".
"И, как сказал, наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений"", – подытожил Арахамия.
Напомним, зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров