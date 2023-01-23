Генштаб: Украинские защитники уничтожили за сутки 720 захватчиков
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки потери оккупационных войск увеличились на 720 человек, 5 танков и 2 БПЛА.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 121480 (+720) человек,
- танков - 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,
- РСЗО - 447 (+2) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1894 (+2),
- крылатых ракет - 749 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
- специальной техники - 193 (+0)
Данные уточняются.