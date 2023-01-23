Генштаб: Українські захисники знищили за добу 720 загарбників

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб, 5 танків та 2 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 121 480 (+720) осіб,

танків - 3150 (+5) од.

бойових броньованих машин - 6276 (+8) од.,

артилерійських систем - 2146 (+2) од.,

РСЗВ - 447 (+2) од.,

засобів ППО - 220 (+0) од.,

літаків - 287 (+0) од.,

вертольотів - 277 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

крилатих ракет - 749 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+1) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4936 (+4) од.,

спеціальної техніки – 193 (+0)

Дані уточнюються.