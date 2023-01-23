Вступление Украины в НАТО поддерживают рекордные 86% украинцев - опрос
Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова выросла и стала самой высокой в истории: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86% украинцев, сообщает Европейская правда.
Таковы результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января.
Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.
87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против - 3%, не проголосовали бы - 8%.
Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.
В октябре, по данным опроса того же "Рейтинга", вступление в НАТО поддерживали рекордные на то время 83% опрошенных.
80% опрошенных украинцев положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% - против такого объединения, 9% - безразлично.
Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.
Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.