ВАКС оставил на свободе экс-главу НАК Нафтогаз Украины Коболева

ВАКС оставил на свободе экс-главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, сообщает Новое время.

Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил ходатайство о содержании под стражей бывшего главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева.

Соответствующее решение было оглашено в суде.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения… Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней с момента объявления», — объявил судья.

19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву в том, что он, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн в 2018 году.

Сам Коболев заявил, что вернулся в Украину, не скрывается от следствия и планирует «доказывать свою правоту».

Прокурор просит применить к экспредседателю правления Нафтогаза Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн.

Суд объявил перерыв до 23 января. Перед этим защита Коболева пригласила сутки ознакомиться с примерно 800 страницами подготовленных материалов, но суд ему отказал. Защита требовала отвода судьи, аргументировав это его «предвзятостью».