ВАКС залишив на волі ексглаву НАК Нафтогаз України Коболєва

ВАКС залишив на волі ексглаву НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва, повідомляє Новое время.

Вищий антикорупційний суд України не задовольнив клопотання про утримання під вартою колишнього голови НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва.

Відповідне рішення було оголошено у суді.

«Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Коболєва залишити без задоволення… Постанова може бути оскаржена в апеляційній палаті ВАКС протягом п’яти днів з моменту оголошення», — оголосив суддя.

19 січня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові правління НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву у тому, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив виплату премій на понад 229 млн грн у 2018 році.

Сам Коболєв заявив, що повернувся в Україну, не ховається від слідства і планує «і доводити свою правоту».

Прокурор просить застосувати до ексголови правління Нафтогазу Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 365 млн грн.

Суд оголосив перерву до 23 січня. Перед цим захист Коболєва запросив добу ознайомитись із приблизно 800 сторінками підготовлених матеріалів, але суд йому відмовив. Захист вимагав відведення судді, аргументувавши це його " упередженістю".