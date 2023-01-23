Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении оккупанты безуспешно наступали, все атаки были отбиты, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 23 января.

Захватчики на протяжении суток нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг провел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском — обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время обстрелам подверглись районы н.п. Нововасильевка, Бояро-Лежачи и Стукаловка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы н.п. Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись районы Макеевки, Площанки, Кременной, Дибровы и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз огневому воздействию из РСЗО подчерглись Антоновка и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 3 района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики.

Как сообщалось, в течение суток 22 января российские войска нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения уничтожили около 121 480 российских оккупантов. 720 из них — за последние сутки.