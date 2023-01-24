СМИ: США готовы передать Украине 10 танков Abrams

США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Напомним, сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши о реэкспорте немецких танков Leopard 2 в Украину.

Также сообщалось, что президент Финляндии во время сегодняшнего визита в Киев рассказал, будет ли его страна поставлять танки Украине.