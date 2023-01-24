ЗМІ: США готові передати Україні 10 танків Abrams

США готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

За даними видання, представник Пентагону заявив, що Байден готовий доставити Україні 10 танків Abrams для того, щоб посилити тиск на Німеччину, щоб вона своєю чергою почала поставки Leopard.

Нагадаємо, сьогодні вранці до уряду Німеччини надійшов запит Польщі про реекспорт німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Також повідомлялось, що президент Фінляндії під час сьогоднішнього візиту до Києва розповів, чи поставлятиме його країна танки Україні.