В ЕС отреагировали на волну отставок в Украине

В ЕС приветствуют тот факт, что украинская власть серьезно относится к коррупционным обвинениям в адрес чиновников, сообщает Европейская правда.

Таким образом представительница Еврокомиссии Ана Писонеро прокомментировала волну отставок в украинском правительстве.

"Мы приняли во внимание сообщение, что Национальное антикоррупционное бюро расследует эти дела. Вы знаете общее правило, что мы не комментируем продолжающиеся расследования, но мы приветствуем тот факт, что украинская власть относится к этому всерьез" , - сказала Писонеро.

В то же время, по ее словам, в рамках процесса обретения членства в ЕС от Украины ожидается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, особенно на высоком уровне.

Представительница Еврокомиссии отметила также, что после публикации мнения ЕС Украина приняла несколько мер в сфере антикоррупции, в частности, речь идет о назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и запуск процесса отбора нового директора НАБУ.

"Конечно будут мелкие дальнейшие действия по укреплению антикоррупционных институтов" , - отметила Писонеро и напомнила, что Еврокомиссия оценит прогресс Украины осенью 2023 года.

Она также подчеркнула, что антикоррупционные меры являются не только ключевой частью процесса вступления в ЕС, но и одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Напомним, 24 января Кабинет министров принял кадровые решения, уволив 6 заместителей министров и согласовав увольнение 5 глав областных военных администраций.

Только за последние месяцы в Украине было несколько коррупционных скандалов, связанных с чиновниками и депутатами разных уровней.

В частности, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко является фигурантом уголовного производства открытого после расследования УП и "Схем" о его близкой подруге, чьей компании выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.

Президент Владимир Зеленский назвал увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости, и пообещал "сильные необходимые шаги".