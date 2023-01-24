Нейтральная Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (нижней палаты парламента) на заседании во вторник приняла представление и депутатскую инициативу, предусматривающую разрешение на реэкспорт швейцарского оружия из третьих стран в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение, обнародованное на парламентском сайте.

"Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (SiK-N) 14 голосами против 11 приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны" , - говорится в сообщении.

Поскольку Швейцария является нейтральной страной, то ее законодательство запрещает реэкспорт вооружения в воюющие страны. Но большинство членов комиссии убеждено, что изменение закона не нарушит нейтралитет Швейцарии, потому что сама Швейцария не поставляла бы оружие непосредственно в Украину. Решение зависит исключительно от стран, которые ранее получили военные материалы в Швейцарии.

Комиссия требует внести изменения в статью 18 Закона о военных материалах (KMG), чтобы Федеральный совет (швейцарское правительство. – Ред.) мог объявить об отмене декларации о нереэкспорте страной, которая приобрела швейцарские военные материалы. Инициатива объясняет, что речь идет о ситуации, в которой Совет безопасности ООН заявляет о нарушении запрета на применение силы в соответствии с международным правом, или в которой Генассамблея ООН большинством в две трети определила, что был нарушен запрет на применение силы в соответствии с международным правом.

В то же время комиссия отмечает, что правительство должно иметь возможность поддерживать запрет на реэкспорт, если его отмена противоречит главным внешнеполитическим интересам Швейцарии.

Следовательно, право на нереэкспорт оружия должно стать недействительным, если есть уверенность в том, что военные средства были реэкспортированы в Украину в связи с российско-украинской войной.

Если комиссия добьется своего, изменения в законе вступят в силу 1 мая и сначала будут действовать до конца 2025 года.

Большинство членов Комиссии считают, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и соответственно оказывать больше поддержки Украине.

Далее парламентской инициативой займется сестринтская комиссия Совета кантонов, после чего она поступит на рассмотрение в обе палаты парламента.

Таким образом, Швейцария потенциально может предоставить разрешение Германии, Дании и Испании на передачу швейцарского оружия в Украину.

Из-за того, что Украина является стороной войны, Дании не разрешили предоставить Киеву швейцарские БМП "Пиранья", Германии – боеприпасы к ВСУ Гепард, а Испании – зенитные установки.