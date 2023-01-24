NYT: Залужный получил 1 млн долларов наследства и отдал его на нужды ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении The New York Times.
По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.
В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.
Напомним, 17 января в Польше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.