NYT: Залужный получил 1 млн долларов наследства и отдал его на нужды ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении The New York Times.

По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

Напомним, 17 января в Польше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.