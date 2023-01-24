NYT: Залужний отримав 1 млн доларів спадщини та віддав його на потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні The New York Times.

За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.

У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.

Нагадаємо, 17 січня у Польщі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.