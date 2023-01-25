Пентагон увеличит в 6 раз производство артиллерийских снарядов для Украины

По информации The New York Times, Министерство обороны США планирует в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов, сообщает Украинская правда.

"Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение 2 лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов.

Эти усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной за последние 40 лет" модернизации оборонно-промышленной базы США, говорится в докладе армии" , - говорится в материале The New York Times.

Издание пишет, что "в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войны с помощью небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами".

Отмечается, что до вторжения РФ в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.