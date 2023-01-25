Грузовое судно затонуло возле Японии, члены экипажа пропали

В Восточно-Китайском море в районе необитаемого японского острова Дандзе (префектура Нагасаки) затонуло грузовое судно под гонконгским флагом. На борту были 22 человека - граждане Китая и Мьянмы, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Четыре человека были спасены. Южнокорейское агентство утверждает, что спасатели нашли только двоих, остальные числятся пропавшими.

Сигнал бедствия поступил около 23 часов по местному времени 24 января (17:00 по Киеву). Экипаж передавал, что судно накренилось и начало тонуть.

Грузовой корабль под названием Jin Tian перевозил древесину. Он ушел под воду в 148 километрах к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо.

Работают две спасательные бригады: южнокорейская береговая охрана и их коллеги из Японии.