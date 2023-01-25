ВСУ: Украинских военных отвели из Соледара

Украинское военное командование приняло решение об отводе войск из Соледара Донецкой области для занятия новых позиций в его окрестностях. Об этом сообщил в комментарии AFP представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый.

«После месяцев интенсивных боев, за последние недели украинская армия покинула (Соледар — ред.) и отошла на окраины города на подготовленные позиции» , — заявил он.

Ранее Минобороны сообщало, что оккупанты бросили на это направление почти все свои основные силы, используя в качестве «пушечного мяса» как штурмовые подразделения ЧВК Вагнера, так и другие виды войск.

