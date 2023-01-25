ЗСУ: Українських військових відвели із Соледара

Українське військове командування ухвалило рішення про відведення військ із Соледара Донецької області для заняття нових позицій на його околицях. Про це повідомив у коментарі AFP представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Черевий.

«Після місяців інтенсивних боїв за останні тижні українська армія залишила (Соледар — ред.) і відійшла на околиці міста на підготовлені позиції» , — заявив він.

Раніше Міноборони повідомляло, що окупанти кинули на цей напрямок майже всі свої основні сили, використовуючи як «гарматне м'ясо» як штурмові підрозділи ПВК Вагнера, так і інші види військ.

