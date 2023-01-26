Politico: дискуссия о западных самолетах для Украины уже началась

По информации дипломатических источников издания Politico, дискуссия о предоставлении Украине в будущем западных истребителей уже началась.﻿ Об этом говорится в материале Politico от 26 января, сообщает Украинская правда.

Разговоры с более чем десятком западных чиновников – дипломатов и военных – показывают, что внутренняя дискуссия о самолетах для Украины уже началась; вопрос активно лоббируют сама Украина и балтийские государства. Один из собеседников из стран Северной Европы тоже отметил, что истребители "были бы естественным следующим шагом" после того, как союзники решили предоставить танки.

Дебаты ожидаемо будут еще более сложными, чем вокруг танков, из-за опасений эскалации.

По словам одного из собеседников, в Вашингтоне говорят, что об истребителях в настоящее время "пока не может быть речи".

"Это красная линия. Но ведь прошлым летом "красной линией" были HIMARS, но в конце концов это сдвинулось. Потом это были танки – и это сдвинулось" , – отметил он.

Еще один собеседник из Европы обратил внимание на то, с какой скоростью в последнее время начали приниматься решения по более тяжелому оружию. По его мнению, хотя прямо сейчас идея о предоставлении Украине истребителей выглядит чем-то невозможным, уже через некоторое время об этом могут начать говорить вполне серьезно.

Считается, что именно авиация будет в центре внимания на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн"), которая запланирована в феврале. По мнению собеседников издания, речь может идти о каком-то ориентировочном плане на случай, если Украина в определенный момент критически нуждается в самолетах.

Напомним, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц пока категорически исключает идею предоставления Украине военных самолетов.

В европейских столицах уже считают, что война может тянуться еще 3-5 лет и даже дольше, и что Запад вплотную подошел к черте, когда может предоставить Украине какие-то виды вооружения, не спровоцировав Россию на радикальную эскалацию. Кроме того, есть опасения, что в случае этой эскалации пошатнулась бы общественная поддержка помощи Украине внутри западных государств.

По словам одного из европейских дипломатов, пишет издание, еще в начале 2022 года западные союзники договорились начинать давать Украине более серьезную поддержку оружием поэтапно и каждый раз оценивать ситуацию – иначе "спровоцировали бы жесткую реакцию России", вплоть до применения ядерного оружия.

"Можно назвать это "процессом привыкания (Путина)" , – отмечает собеседник.

Поэтому через год после первых ПТРК уже принято решение о танках. По его мнению, об истребителях "вопрос лишь в том, когда".

Собеседники издания в Европе сходятся на том, что Запад сначала хочет исчерпать все, кроме истребителей, виды помощи, которые еще не предоставлялись и будут полезными – как ударные дроны и ракеты большей дальности.

Но есть признаки, что США в перспективе уже готовятся к предоставлению Украине самолетов - так, летом Палата представителей утвердила проект о 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, а в октябре из Украины поступило сообщение, что группу пилотов уже выбрали для освоения западных истребителей.

Освоение западных истребителей будет для Украины вызовом и по логистическим причинам – начиная от технических особенностей и обслуживания и заканчивая тем, что они требуют длинных взлетных полос, и России было бы относительно легко заметить развертывание адаптированных мест базирования и ударить по ним. Среди экспертов есть мнения, что Украине больше подошли бы F-18 или Gripen – но их достаточно мало.