Как доллар реагирует на решения Нацбанка

Сегодня, в четверг 26 января, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25% (напомним, такая ставка действует с 3 июня 2022 года).

Более того, как заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, планируется, что ставка останется неизменной как минимум до конца первого квартала 2024 года.

Национальный банк ожидает замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будет способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии. Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия НБУ и правительства по активизации рынка внутренних долговых заимствований позволят избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и сбалансировать валютный рынок.

В 2022 году, по данным НБУ, Украина получила 32 млрд долларов международной помощи. В 2023 году ожидается получение еще 38 млрд долларов помощи.

Всех интересует, будет ли повышаться официальный курс доллара. Как ответил заместитель главы НБУ Юрий Гелетей, «оснований для перепривязки курса нет». Т.е. официальный курс пока что сохранится на уровне 36,5686 гривен/$.

Отдельно руководство НБУ сделало акцент на способности украинского бизнеса к адаптации в самых тяжелых современных условиях.

Курс доллара отреагировал на решения Нацбанка стабильностью. В течение дня доллар в столице продают по 40,48-40,50 гривен, колебания – минимальные.