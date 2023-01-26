Як долар реагує на рішення Нацбанку

Сьогодні, у четвер, 26 січня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25% (нагадаємо, така ставка діє з 3 червня 2022 року).

Понад те, як заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, планується, що ставка залишиться незмінною як мінімум до кінця першого кварталу 2024 року.

Національний банк очікує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятиме збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабкіший споживчий попит в умовах відключення електроенергії. Отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії НБУ та уряду щодо активізації ринку внутрішніх боргових запозичень дозволять уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та збалансувати валютний ринок.

2022 року, за даними НБУ, Україна отримала 32 млрд доларів міжнародної допомоги. 2023 року очікується отримання ще 38 млрд доларів допомоги.

Усіх цікавить, чи підвищуватиметься офіційний курс долара. Як відповів заступник голови НБУ Юрій Гелетей, «підстав для переприв'язування курсу немає». Тобто. офіційний курс поки що збережеться на рівні 36,5686 гривень/$.

Окремо керівництво НБУ наголосило на здатності українського бізнесу до адаптації у найважчих сучасних умовах.

Курс долара відреагував на рішення Нацбанку стабільністю. Протягом дня долар у столиці продають по 40,48-40,50 гривень, коливання – мінімальні.