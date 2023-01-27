Поддержать мэра Чернигова на суд приехали 30 мэров городов

27 января Львовский апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию на решение об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Поддержать городского голову приехали﻿ руководители 30 городов, но заседание перенесли на 1 февраля.

"Это первый прецедент в истории Украины, когда общину лишают руководителя, которого она избрала, по таким притянутым за уши основаниям. Но на сегодняшний день вопрос идет о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, с волеизъявлением которого уже не считаются. Убежден в том, что суд примет правильное, взвешенное решение относительно защиты самоуправления" , - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко отметил, что в противном случае в мэры будут обращаться в "Европейский суд, к европейским конституциям".

Глава Ассоциации городов отметил: если апелляционный суд оставит решение Яворивского суда в силе, то это будет означать "сворачивание демократических процессов" в Украине.

Кроме Кличко, поддержать мэра Чернигова на суде приехали мэры 30 городов, депутаты местных советов, нардепы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил﻿, что апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесли на 1 февраля.