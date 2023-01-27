Підтримати мера Чернігова до суду приїхали 30 мерів міст

27 січня Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію на рішення про усунення з посади мера Чернігова Владислава Атрошенка. Підтримати міського голову приїхали керівники 30 міст, але засідання перенесли на 1 лютого.

"Це перший прецедент в історії України, коли громаду позбавляють керівника, якого вона обрала, за такими притягнутими за вуха підставами. Але на сьогоднішній день питання йде про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, на волевиявлення якого вже не зважають. Переконаний у тому, що суд ухвалить правильне, виважене рішення щодо захисту самоврядування" , - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що інакше мери звертатимуться до "Європейського суду, до європейських конституцій".

Глава Асоціації міст зазначив: якщо апеляційний суд залишить рішення Яворівського суду чинним, то це означатиме "згортання демократичних процесів" в Україні.

Окрім Кличка, підтримати мера Чернігова на суд приїхали мери 30 міст, депутати місцевих рад, нардепи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що апеляційне засідання у справі про усунення мера Чернігова від виконання службових обов'язків перенесли на 1 лютого.